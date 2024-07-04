В Ростове арестовали единственного выжившего участника бунта в СИЗО

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал единственного выжившего участника захвата заложников в СИЗО №1. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ: выживший в ростовском СИЗО террорист находится в тяжелом состоянии

Речь идёт о Данииле Камневе, который выжил после штурма, однако получил серьёзное ранение. Уточняется, что мужчину арестовали до 15 августа.

Инцидент произошёл 16 июня. В СИЗО №1 Ростова-на-Дону шесть заключенных захватили двух сотрудников тюрьмы в заложники. У преступников были флаги ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ).

В результате спецоперации силовиков преступники были ликвидированы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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