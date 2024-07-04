В Ростове арестовали единственного выжившего участника бунта в СИЗО

Речь идёт о Данииле Камневе, который выжил после штурма, однако получил серьёзное ранение. Уточняется, что мужчину арестовали до 15 августа.

Инцидент произошёл 16 июня. В СИЗО №1 Ростова-на-Дону шесть заключенных захватили двух сотрудников тюрьмы в заложники. У преступников были флаги ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ).

В результате спецоперации силовиков преступники были ликвидированы, передает «Радиоточка НСН».

