СМИ: выживший в ростовском СИЗО террорист находится в тяжелом состоянии
Один из участников нападения на СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, 27-летний Даниил Камнев, выжил после штурма, однако он получил серьезное ранение головы и находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщает Telegram-канал Shot.
После штурма Камнев и еще пятеро его сообщников изначально не проявляли признаков жизни. Однако позже у него был зафиксирован слабый пульс.
В настоящее время Даниилу Камневу провели одну операцию, однако он так и не пришел в сознание. По данным Shot, Камнев имеет две судимости: за вербовку в террористическую организацию и за хулиганство, связанное с нападением на 50-летнего мужчину в Ставрополе в 2012 году.
16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону шесть заключенных захватили двух сотрудников тюрьмы в заложники. У преступников были флаги ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). В результате спецоперации силовиков преступники были ликвидированы, передает «Радиоточка НСН».
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