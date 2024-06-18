СМИ: выживший в ростовском СИЗО террорист находится в тяжелом состоянии

Один из участников нападения на СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, 27-летний Даниил Камнев, выжил после штурма, однако он получил серьезное ранение головы и находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщает Telegram-канал Shot.

После штурма Камнев и еще пятеро его сообщников изначально не проявляли признаков жизни. Однако позже у него был зафиксирован слабый пульс.