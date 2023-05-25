В Ростокино на месте пятиэтажки возводят дом по реновации

В районе Ростокино на Проспекте Мира в 2024 году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Сейчас на этом месте возводят надземную часть здания. Дом появится на месте старой снесенной пятиэтажки, жители которой получили квартиры в новостройке на Сельскохозяйственной улице, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройку возведут по индивидуальному проекту. Внешние стены облицуют панелями из керамического бежевого кирпича с темно-коричневыми акцентами.

В новом доме будет 112 квартир с готовой улучшенной отделкой. В вестибюле жилой части предусмотрена в том числе колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона для почтовых ящиков. Установят грузовые лифты.

Возле дома обустроят детскую и спортивную площадки, зону для отдыха взрослых.

