В Ростокино на месте пятиэтажки возводят дом по реновации
В районе Ростокино на Проспекте Мира в 2024 году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Сейчас на этом месте возводят надземную часть здания. Дом появится на месте старой снесенной пятиэтажки, жители которой получили квартиры в новостройке на Сельскохозяйственной улице, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Новостройку возведут по индивидуальному проекту. Внешние стены облицуют панелями из керамического бежевого кирпича с темно-коричневыми акцентами.
В новом доме будет 112 квартир с готовой улучшенной отделкой. В вестибюле жилой части предусмотрена в том числе колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, зона для почтовых ящиков. Установят грузовые лифты.
Возле дома обустроят детскую и спортивную площадки, зону для отдыха взрослых.
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