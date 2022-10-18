В «Ростелекоме» опровергли утечку личных данных пользователей портала «Госуслуги»
18 октября 202221:44
Информация об утечке личных данных пользователей с портала «Госуслуги» не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома», который занимается развитием и эксплуатацией портала.
Ранее сообщалось, что данные 2,5 млн пользователей сервиса попали в сеть.
По итогам расследования в «Ростелекоме» выявили, что база данных, о которой идет речь, не имеет отношения к сервису.
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18 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru