Минфин отменил скидку на оплату госпошлин через «Госуслуги»

Скидка в 30% на оплату государственных пошлин, которая предоставляется при заказе услуг через портал «Госуслуги» будет отменена с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

На портале Госуслуг появилась форма подачи заявления на получение отсрочки IT-специалистов

В сообщении говорится, что соответствующие положения были учтены в формировании доходной части бюджета России на 2023 год.

В министерстве напомнили, что скидка 30%, которая предоставлялась на «Госуслугах» физическим лицам при безналичной оплате изначально планировалась как временная мера.

Ранее на сайте «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:МинфинРоссиянеПошлиныГосуслуги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры