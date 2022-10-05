Минфин отменил скидку на оплату госпошлин через «Госуслуги»

В сообщении говорится, что соответствующие положения были учтены в формировании доходной части бюджета России на 2023 год.

В министерстве напомнили, что скидка 30%, которая предоставлялась на «Госуслугах» физическим лицам при безналичной оплате изначально планировалась как временная мера.

Ранее на сайте «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».