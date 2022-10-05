Минфин отменил скидку на оплату госпошлин через «Госуслуги»
Скидка в 30% на оплату государственных пошлин, которая предоставляется при заказе услуг через портал «Госуслуги» будет отменена с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
В сообщении говорится, что соответствующие положения были учтены в формировании доходной части бюджета России на 2023 год.
В министерстве напомнили, что скидка 30%, которая предоставлялась на «Госуслугах» физическим лицам при безналичной оплате изначально планировалась как временная мера.
Ранее на сайте «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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