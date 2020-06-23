В Росстате раскрыли реакцию Кремля на негативные данные

Администрация Кремля и кабинет министров вполне конструктивно реагируют на «негативные» данные статистической отчетности. В этом заверил глава Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Он заявил в интервью РБК, что все такие данные учитываются при принятии решений.

Малков подчеркнул, что Росстат придерживается международных правил и стандартов, среди которых предполагается равный доступ к информации для всех потребителей. В случае необходимости ведомство даёт дополнительные пояснения к данным.

При это глава Росстата признал, что в отдельных случаях предварительная информация до широкой публикации может быть предоставлена узкому кругу высших чиновников.