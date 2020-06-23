В Росстате раскрыли реакцию Кремля на негативные данные

Администрация Кремля и кабинет министров вполне конструктивно реагируют на «негативные» данные статистической отчетности. В этом заверил глава Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Он заявил в интервью РБК, что все такие данные учитываются при принятии решений.

Малков подчеркнул, что Росстат придерживается международных правил и стандартов, среди которых предполагается равный доступ к информации для всех потребителей. В случае необходимости ведомство даёт дополнительные пояснения к данным.

При это глава Росстата признал, что в отдельных случаях предварительная информация до широкой публикации может быть предоставлена узкому кругу высших чиновников.

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По его словам, так называемые пререлизы передаются под эмбарго и ни при каких вариантах не меняются до публикации.

В начале текущего месяца Росстат объявил, что сдвинул публикацию отчетности с 16:00 по московскому времени на три часа до 19:00, объяснив это усложнившимися условиями работы в удалённом режиме из-за ограничений по коронавирусу.

Согласно данным ведомства, объем промышленного производства в стране в мае упал на 9,6% в годовом выражении.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтатистикаКремльРосстат
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