В Росстате объяснил разницу по данным смертности от COVID-19

Глава Федеральной службы государственной статистики Павел Малков объяснил возникшие расхождения данных его ведомства со сводками оперативного штаба по смертности от коронавируса. Как заявил Малков в интервью РБК, всё дело в различных методиках расчёта показателя.

По словам руководителя Росстата, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией вручную заносит сведения о летальных исходах в режиме реального времени. В свою очередь, статистическое ведомство получает данные из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

Таким образом, в органы ЗАГС попадают первичные медицинские свидетельства о смерти. Кроме того, Росстат получает окончательные данные по летальным исходам по мере их поступления, отмечает RT. Как пояснил Малков, с началом пандемии проявились два фактора, которые способны повлиять на качество статистики.

Первый — это то, что на момент регистрации кончины пациента от COVID-19 может еще не быть финального медицинского свидетельства о смерти. Получение последнего может затянуться на полтора месяца. Только затем всё попадает в базу данных.