В Росстате объяснил разницу по данным смертности от COVID-19
Глава Федеральной службы государственной статистики Павел Малков объяснил возникшие расхождения данных его ведомства со сводками оперативного штаба по смертности от коронавируса. Как заявил Малков в интервью РБК, всё дело в различных методиках расчёта показателя.
По словам руководителя Росстата, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией вручную заносит сведения о летальных исходах в режиме реального времени. В свою очередь, статистическое ведомство получает данные из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).
Таким образом, в органы ЗАГС попадают первичные медицинские свидетельства о смерти. Кроме того, Росстат получает окончательные данные по летальным исходам по мере их поступления, отмечает RT. Как пояснил Малков, с началом пандемии проявились два фактора, которые способны повлиять на качество статистики.
Первый — это то, что на момент регистрации кончины пациента от COVID-19 может еще не быть финального медицинского свидетельства о смерти. Получение последнего может затянуться на полтора месяца. Только затем всё попадает в базу данных.
Второй фактор связан с отсутствием в законодательстве обязательной регистрации смерти в органах ЗАГС для похорон. Это требование есть только в столичном регионе, а также Санкт-Петербурге и Ленобласти. Именно поэтому число смертей с COVID-19 в России по итогам апреля оказалось в 2,5 раза выше данных оперштаба.
Малков также рассказал, что в администрации президента и правительстве вполне конструктивно реагируют на негативную статистику, отмечает Ura.ru.
По словам главы Росстата, все данные в обязательном порядке учитываются при принятии тех или иных решений. При этом у Росстата есть право предоставлять статистику заранее небольшому числу чиновников с условием обязательного эмбарго.
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