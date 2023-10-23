«Для экзотики»: Автомобилистам рассказали, как установить квадратные номера

Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что потребуется технический паспорт на авто и один-два дня работы. 

Автомобилисты могут заменить номера машины на квадратные всего за один-два дня, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в интервью НСН.

Автомобилистам разрешили устанавливать спереди машины квадратные номера. Росстандарт внес изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. С 2020 года квадратные автономера можно было ставить только сзади автомобиля в штатные заводские крепления, а за установку такого регистрационного знака спереди полагался штраф в размере 500 рублей.

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«Квадратных номеров в России мало. Теперь их будут использовать для экзотики. А фирм, которые могут производить такие номера, много, с этим проблем нет. Приходишь с техпаспортом, показываешь, что это твоя машина, тебе очень быстро изготавливают номер. День-два и готово. Поэтому с изготовлением проблем не будет. Такая проблема раньше была у американских автомобилей, теперь дальше будем двигаться в этом направлении», - рассказал Ольшанский.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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