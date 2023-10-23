«Для экзотики»: Автомобилистам рассказали, как установить квадратные номера

«Квадратных номеров в России мало. Теперь их будут использовать для экзотики. А фирм, которые могут производить такие номера, много, с этим проблем нет. Приходишь с техпаспортом, показываешь, что это твоя машина, тебе очень быстро изготавливают номер. День-два и готово. Поэтому с изготовлением проблем не будет. Такая проблема раньше была у американских автомобилей, теперь дальше будем двигаться в этом направлении», - рассказал Ольшанский.

Ранее в России предложили повысить штрафы за телефонные разговоры за рулем. Только серьезное повышение штрафа до 25 тысяч рублей сможет отучить российских водителей использовать мобильный телефон во время вождения, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль, передает «Радиоточка НСН».

