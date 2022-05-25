В Россотрудничестве рассказали о желающих переехать в РФ американцах

Группы американцев, потомков поволжских немцев и христиан с Ближнего Востока стремятся переехать в Россию. Об этом сообщает радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на главу Россотрудничества Евгения Примакова.

По его словам, они не поддерживают современные западные ценности и «воспринимают РФ как потенциальное убежище». Примаков добавил, что эти американцы собирались продать свои фермы и купить земли в нескольких российских регионах, но пока у них не получилось сделать это из-за текущей ситуации.