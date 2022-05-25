В Россотрудничестве рассказали о желающих переехать в РФ американцах

Группы американцев, потомков поволжских немцев и христиан с Ближнего Востока стремятся переехать в Россию. Об этом сообщает радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на главу Россотрудничества Евгения Примакова.

По его словам, они не поддерживают современные западные ценности и «воспринимают РФ как потенциальное убежище». Примаков добавил, что эти американцы собирались продать свои фермы и купить земли в нескольких российских регионах, но пока у них не получилось сделать это из-за текущей ситуации.

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«Я уверен, что в какой-то момент Россию начнут воспринимать как материк адекватности и огромный ковчег-убежище, в который можно убежать от идиотов, и спокойно жить», - добавил он.

Примаков также напомнил, что в 2014-2015 годах в Крым хотели переехать христиане с Ближнего Востока, так как их не всегда принимали в Европе, несмотря на то, что они проходили как беженцы по всем стандартам ООН.

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ТЕГИ:Ближний ВостокГерманияСШАЕвгений ПримаковРоссия
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