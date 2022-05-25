В Россотрудничестве рассказали о желающих переехать в РФ американцах
Группы американцев, потомков поволжских немцев и христиан с Ближнего Востока стремятся переехать в Россию. Об этом сообщает радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на главу Россотрудничества Евгения Примакова.
По его словам, они не поддерживают современные западные ценности и «воспринимают РФ как потенциальное убежище». Примаков добавил, что эти американцы собирались продать свои фермы и купить земли в нескольких российских регионах, но пока у них не получилось сделать это из-за текущей ситуации.
«Я уверен, что в какой-то момент Россию начнут воспринимать как материк адекватности и огромный ковчег-убежище, в который можно убежать от идиотов, и спокойно жить», - добавил он.
Примаков также напомнил, что в 2014-2015 годах в Крым хотели переехать христиане с Ближнего Востока, так как их не всегда принимали в Европе, несмотря на то, что они проходили как беженцы по всем стандартам ООН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 785 / сут.
Умерли
379 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 352 / сут.
- Компания Marks & Spencer покинет российский рынок
- ЦБ в четверг обсудит вопрос об уровне ключевой ставки
- В Молдавии инициировали процедуру увеличения тарифов на газ
- В ЛНР сообщили о взятии под контроль Тошковки
- В Россотрудничестве рассказали о желающих переехать в РФ американцах
- Представителей России не пригласят на церемонию памяти жертв в Хиросиме
- СМИ сообщили о предотвращении покушения на Джорджа Буша-младшего
- СМИ: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд
- Китай провел учения у берегов Тайваня для «предостережения США»
- В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлили до 9 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru