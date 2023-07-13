В Россию завезли кроссовер Geely Galaxy L7
Продавцы из Новосибирской области и Татарстана разместили на профильных сайтах объявления о продаже китайских кроссоверов Geely Galaxy L7, ввезённых по параллельному импорту, сообщает Газета.Ru.
В России новинку предлагают минимум за три млн рублей. За эти деньги покупатель получит кроссовер длиной 4,7 метра, построенный на разработанной Geely и Volvo платформе e-CMA.
В движение Geely Galaxy L7 приводит гибридная силовая установка, в состав которой входят 1,5-литровый 163-сильный турбомотор и электродвигатель. Суммарная мощность - 390 лошадиных сил. Только на электротяге кроссовер способен проехать до 115 км, общий запас хода - почти 1400 км.
В оснащение Geely Galaxy L7 вошлди 10-дюймовая приборная панель, информационно-развлекательная система с 13-дюймовым экраном и отдельный дисплей на 16 дюймов для переднего пассажира. Также есть сидения с подогревом и вентиляцией, аудио с 11 динамиками, панорамный люк, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора.
Ранее Украина внесла китайского автопроизводителя Geely в международный список «спонсоров войны». Такое решение связано с тем, что автокомпания реализует свои машины на российском рынке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru