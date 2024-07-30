В Россию вернулась кругосветка Russian Ocean Way
Совершающие кругосветную экспедицию «По пути русских кругосветных мореплавателей» (Russian Ocean Way) российские путешественники вернулись на родину. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что экспедиция томского отделения Русского географического общества причалила к берегам Анапы «спустя три года и один месяц путешествия».
«Экипаж сможет сойти с парусника на берег только 31 июля после прохождения таможенных проверок», - говорится в сообщении.
Отмечается, что время экспедиции путешественники прошли 32 страны, в том числе Финляндию, Данию, Германию, Испанию, Португалию, Бразилию, Уругвай, Туамоту, Таити, Фиджи, Австралию, Таиланд, Индию, Египет, Турцию. На завершающем этапа команда пройдёт по рекам России от Новороссийска до Кронштадта.
Ранее один из основателей компании OceanGate, чей батискаф затонул во время погружения к «Титанику» в 2023 году, объявил о наборе добровольцев для погружения в Голубую дыру «Дина» на Багамах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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