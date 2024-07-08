Конюхов и Потапкин впервые успешно приземлились на Северном полюсе на паралете
Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин успешно завершили полет на Северный полюс и впервые в мире приземлились здесь на паралете (мотопараплане). Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Конюхова.
Накануне путешественник и пилот взлетели на паралете с льдины в Северном Ледовитом океане на 86°Северной широты.
«В 02:36 мск экипаж Конюхов-Потапкин приступил к снижению. Приземление в районе Полюса в 02:42 мск», — указано в сообщении.
Экипаж провел в полете 10 часов 13 минут.
Согласно плану экспедиции, после приземления на Северном полюсе Конюхов и Потапкин разобьют лагерь, где будут ожидать ледокола и вести научные исследования. По заданию Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова специалисты изучат сейсмоактивность дна Северного Ледовитого океана, интенсивность таяния и маршруты дрейфа паковых льдов, степень загрязнения воды микропластиком.
Ранее Федор Конюхов и бизнесмен Иван Молчанов завершили первую в истории российско-арабскую экспедицию на верблюдах через ОАЭ, напоминает RT.
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