Конюхов и Потапкин впервые успешно приземлились на Северном полюсе на паралете

Путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин успешно завершили полет на Северный полюс и впервые в мире приземлились здесь на паралете (мотопараплане). Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Конюхова.

Накануне путешественник и пилот взлетели на паралете с льдины в Северном Ледовитом океане на 86°Северной широты.

«В 02:36 мск экипаж Конюхов-Потапкин приступил к снижению. Приземление в районе Полюса в 02:42 мск», — указано в сообщении.

Экипаж провел в полете 10 часов 13 минут.

Согласно плану экспедиции, после приземления на Северном полюсе Конюхов и Потапкин разобьют лагерь, где будут ожидать ледокола и вести научные исследования. По заданию Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова специалисты изучат сейсмоактивность дна Северного Ледовитого океана, интенсивность таяния и маршруты дрейфа паковых льдов, степень загрязнения воды микропластиком.

Ранее Федор Конюхов и бизнесмен Иван Молчанов завершили первую в истории российско-арабскую экспедицию на верблюдах через ОАЭ, напоминает RT.

