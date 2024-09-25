В Россию с начала 2024 года приехали более 2,3 млн иностранных туристов

С начала 2024 года Россию посетило более 2,3 миллиона иностранных туристов, сообщила газете «Известия» пресс-служба Министерства экономического развития.

В ведомстве подчеркнули, что необходимо активнее продвигать новые туристические направления.

АТОР: Туристы совершили 50 млн поездок по России за лето 2024 года

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что упрощение визового процесса может увеличить поток иностранцев на 20–30%.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основными регионами по инвестициям в туристическую сферу являются Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Екатерина Галайда
ТЕГИ:ИностранцыРоссияТуристы

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