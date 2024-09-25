В Россию с начала 2024 года приехали более 2,3 млн иностранных туристов

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что упрощение визового процесса может увеличить поток иностранцев на 20–30%.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основными регионами по инвестициям в туристическую сферу являются Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ, передает «Радиоточка НСН».

