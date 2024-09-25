В Россию с начала 2024 года приехали более 2,3 млн иностранных туристов
С начала 2024 года Россию посетило более 2,3 миллиона иностранных туристов, сообщила газете «Известия» пресс-служба Министерства экономического развития.
В ведомстве подчеркнули, что необходимо активнее продвигать новые туристические направления.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что упрощение визового процесса может увеличить поток иностранцев на 20–30%.
По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), основными регионами по инвестициям в туристическую сферу являются Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Россию с начала 2024 года приехали более 2,3 млн иностранных туристов
- Медведев заявил, что Россия обновила подходы к ядерному сдерживанию
- СМИ: США могут разрешить Украине бить вглубь России оружием третьих стран
- В Венгрии назвали государственным терроризмом диверсии на «Северных потоках»
- Умер бывший корреспондент «Коммерсантъ» и главный редактор GZT.ru Дмитрий Павлов
- Франция продолжит поставлять Украине оружие для обеспечения безопасности
- Взрыв в суде Калифорнии был вызван самодельным взрывным устройством
- Медведь насмерть задрал сотрудника базы отдыха в Кемеровской области
- СМИ: Перед смертью Мадянова врачи планировали обсудить его лечение
- Пожилая женщина пострадала при обрушении балкона в Светогорске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru