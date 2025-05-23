В Россию экстрадируют разыскиваемого более 11 лет главу наркокартеля

Гражданин Таджикистана Эмомов Тагаймурод, обвиняемый в поставке наркотических веществ в Россию, задержан в Азербайджане и ожидает экстрадиции в РФ, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что обвиняемый находился в розыске по обвинению в обороте наркотиков в особо крупном размере более 11 лет.