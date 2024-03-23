В Россию экстрадировали из Вьетнама обвиняемого в массовом убийстве мужчину

По ее словам, в ближайшее время работники Национального центрального Бюро Интерпола и Главного управления уголовного розыска МВД доставят в Москву фигуранта, который, по версии следствия, в феврале застрелил трех женщин. Кроме того, злоумышленник похитил несколько миллионов рублей и дорогой автомобиль. Правоохранители установили личность фигуранта, однако тот успел скрыться за границей.

«Международный розыск... позволил отследить передвижения предполагаемого преступника и установить, что он находится на территории Социалистической Республики Вьетнам. Власти... страны задержали разыскиваемого и приняли решение депортировать его в Россию», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Как сообщает РИА Новости, речь идет о бывшем сотруднике МВД Михаиле Борзых, подозреваемом в убийстве трех женщин в деревне Свитино Наро-Фоминского округа.

