В Россию экстрадировали из Вьетнама обвиняемого в массовом убийстве мужчину
Правоохранительные органы Вьетнама передали сотрудникам МВД России мужчину, обвиняемого в совершении тройного убийства в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
По ее словам, в ближайшее время работники Национального центрального Бюро Интерпола и Главного управления уголовного розыска МВД доставят в Москву фигуранта, который, по версии следствия, в феврале застрелил трех женщин. Кроме того, злоумышленник похитил несколько миллионов рублей и дорогой автомобиль. Правоохранители установили личность фигуранта, однако тот успел скрыться за границей.
«Международный розыск... позволил отследить передвижения предполагаемого преступника и установить, что он находится на территории Социалистической Республики Вьетнам. Власти... страны задержали разыскиваемого и приняли решение депортировать его в Россию», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Как сообщает РИА Новости, речь идет о бывшем сотруднике МВД Михаиле Борзых, подозреваемом в убийстве трех женщин в деревне Свитино Наро-Фоминского округа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru