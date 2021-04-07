В российском паспорте появится текст памятки для его владельца

Согласно законопроекту, последняя страница документа изменится, в ней будет дополнен текст памятки для его владельца. В нем будет говориться о том, что паспорт является основным документом гражданина России, граждане обязаны владеть им с 14 лет, возможность внесения по желанию в паспорт отметок о группе крови и резус-факторе, а также причины, по которым паспорт может быть недействительным.

Если изменения, предложенные МВД будут приняты, россиянам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется.

Ранее МВД России разработало законопроект, предусматривающий продление действия уже истекшего паспорта на тридцать дней с момента достижения гражданином возраста 20 и 45 лет.

