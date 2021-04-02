Названы страны-лидеры по числу обращений за паспортом РФ

Таджикистан, Казахстан , Армения и Украина возглавляют рейтинг стран по числу желающих получить российское гражданство. Об этом сообщает RT cо ссылкой на МВД России.

Чаще всего паспорт гражданина РФ получают Жители Казахстана, Таджикистана и Армении уже давно лидируют в списке популярности, и переезжают в Россию для временного проживания, работы и уплаты налогов- об этом рассказала заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.

Рост популярности паспорта РФ у граждан Украины связан с принятием поправки к закону о гражданстве в соответствии с указами президента о предоставлении гражданства в гуманитарных целях, считает Чудиновских.

В декабре прошлого года Россотрудничеством был проведен опрос «В каких странах любят Россию больше всего?», по итогам которого в топ-3 вошли Таджикистан, Сербия и Армения. Директор Института Кавказа в Ереване тогда объяснил НСН, с чем это связано.

