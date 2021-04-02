Названы страны-лидеры по числу обращений за паспортом РФ
Таджикистан, Казахстан , Армения и Украина возглавляют рейтинг стран по числу желающих получить российское гражданство. Об этом сообщает RT cо ссылкой на МВД России.
Чаще всего паспорт гражданина РФ получают Жители Казахстана, Таджикистана и Армении уже давно лидируют в списке популярности, и переезжают в Россию для временного проживания, работы и уплаты налогов- об этом рассказала заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.
Рост популярности паспорта РФ у граждан Украины связан с принятием поправки к закону о гражданстве в соответствии с указами президента о предоставлении гражданства в гуманитарных целях, считает Чудиновских.
В декабре прошлого года Россотрудничеством был проведен опрос «В каких странах любят Россию больше всего?», по итогам которого в топ-3 вошли Таджикистан, Сербия и Армения. Директор Института Кавказа в Ереване тогда объяснил НСН, с чем это связано.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- Песков: действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая
- Песков опроверг сообщения о применении «Искандеров» в Нагорном Карабахе
- Суд оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей
- В Кремле назвали заявления Киева об американских военных неуместными
- Телеканал «Ю» объявил дату перезапуска «Дома-2» в своём эфире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru