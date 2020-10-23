Российская школьница заманила в военкомат 30 призывников

Военкомат в Курской области нашел новый способ повышать явку призывников по повесткам.

По квартирам призывников города Курчатов Курской области с повестками стала ходить 17-летняя студентка лицея Анна Целикова. Она ходит по домам и вручает повестки, дверь ей молодые люди обычно открывают, пишет «КП-Курск».

Сама девушка живет в Курске, в Курчатов приезжает к бабушке на выходные и заодно подрабатывает волонтером военкомата. Она вручила уже тридцать повесток на осенний призыв, начавшийся 1 октября.

Девушке уже вручили грамоту в военкомате за эту работу. В курском военкомате обещали продолжить эту практику вручения повесток как оправдавшую себя, тем более, что все, кто получил от Анны повестки, явились на призывной пункт.



