В Российской академии образования выступили за ввод интегральной оценки в школах
Президент Российской академии образования Ольга Васильева выступила за введение в школах страны интегральной оценки. Об этом сообщает ТАСС.
Она объяснила, что в образовательных учреждениях России нужен механизм, который будет учитывать все достижения учеников, их способности и таланты. В связи с этим Васильева считает идею ввода интегральной оценки в российских школах разумной.
По ее словам, итогом обучения в школе является результат выпускников по всем предметам, а «не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ».
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До этого глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести для выпускников российских школ интегральную оценку, которая учитывала бы знания по всему спектру изучаемых предметов.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал переход на новую систему высшего образования в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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