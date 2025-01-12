В Российской академии образования выступили за ввод интегральной оценки в школах

Президент Российской академии образования Ольга Васильева выступила за введение в школах страны интегральной оценки. Об этом сообщает ТАСС.

Она объяснила, что в образовательных учреждениях России нужен механизм, который будет учитывать все достижения учеников, их способности и таланты. В связи с этим Васильева считает идею ввода интегральной оценки в российских школах разумной.

По ее словам, итогом обучения в школе является результат выпускников по всем предметам, а «не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ».