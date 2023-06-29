В российский аналог «Википедии» добавят персонализацию контента и аудиоформат
Персонализацию контента, интеграцию с другими сервисами, аудиоформат добавят на портале «Рувики» — аналоге русскоязычной интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает пресс-служба платформы.
Ранее портал «Рувики» начал работу в тестовом режиме, полноценный релиз проекта состоится в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил гендиректор АНО «Интернет - энциклопедия Рувики» Владимир Медейко, проект представят в обновлении в течение года.
«Там будут персонализация контента, возможность группировки материалов по тематическим разделам, новые возможности для авторов, интеграция с другими сервисами, аудиоформат», — указал Медейко.
Кроме того, позже в работе платформы планируют задействовать нейросети.
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