В российский аналог «Википедии» добавят персонализацию контента и аудиоформат

Ранее портал «Рувики» начал работу в тестовом режиме, полноценный релиз проекта состоится в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил гендиректор АНО «Интернет - энциклопедия Рувики» Владимир Медейко, проект представят в обновлении в течение года.

«Там будут персонализация контента, возможность группировки материалов по тематическим разделам, новые возможности для авторов, интеграция с другими сервисами, аудиоформат», — указал Медейко.

Кроме того, позже в работе платформы планируют задействовать нейросети.

