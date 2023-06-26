Аналог русскоязычной «Википедии» заработал в тестовом режиме
Аналог русскоязычной «Википедии» портал «Рувики» начал работать в тестовом режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора АНО «Интернет - энциклопедия Рувики» Владимира Медейко.
Он уточнил, что полноценный релиз проекта состоится в ближайшее время. Технические работы завершатся в июне, отметил Медейко.
«Мы занимаемся бета-тестированием, чтобы выполнить это обещание», - добавил он.
Медейко ранее покинул пост директора некоммерческого партнерства «Викимедиа Ру». Организацию возглавил Станислав Козловский, ранее занимавший пост исполнительного директора, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков анонсировал важные заявления Путина
- Аналог русскоязычной «Википедии» заработал в тестовом режиме
- В МГУ отменили торжественное вручение дипломов в актовом зале
- Неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни
- Власти потребовали от УПЦ официально заявить о разрыве с РПЦ
- Алаудинов рассказал о работе «Ахмата» в Ростове 24 июня
- Су-27 ВКС РФ перехватили над Черным морем три самолета
- Сальдо исключил создание ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра
- Байден заявил о непричастности США к мятежу ЧВК «Вагнер»
- На северо-востоке Москвы после массовой драки задержаны 24 мигранта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru