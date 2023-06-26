Аналог русскоязычной «Википедии» заработал в тестовом режиме

Аналог русскоязычной «Википедии» портал «Рувики» начал работать в тестовом режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора АНО «Интернет - энциклопедия Рувики» Владимира Медейко.

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру из-за блокировок в «Википедии»

Он уточнил, что полноценный релиз проекта состоится в ближайшее время. Технические работы завершатся в июне, отметил Медейко.

«Мы занимаемся бета-тестированием, чтобы выполнить это обещание», - добавил он.

Медейко ранее покинул пост директора некоммерческого партнерства «Викимедиа Ру». Организацию возглавил Станислав Козловский, ранее занимавший пост исполнительного директора, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скрин сайт Википедия
ТЕГИ:ИнтернетВикипедия

Горячие новости

Все новости

партнеры