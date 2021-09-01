В России более 12% студентов и 45% сотрудников вузов привились от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса прошли свыше 12% студентов и 45% сотрудников вузов страны. об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, в Москве число привитых сотрудников уже превысило 60%, в целом по стране этот порог не преодолен, необходимо проводить масштабную разъяснительную работу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что всего в столичном регионе привились от коронавирусной инфекции COVID-19 около 80% учителей, передает RT.

