В России более 12% студентов и 45% сотрудников вузов привились от коронавируса
Вакцинацию от коронавируса прошли свыше 12% студентов и 45% сотрудников вузов страны. об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в интервью телеканалу НТВ.
По его словам, в Москве число привитых сотрудников уже превысило 60%, в целом по стране этот порог не преодолен, необходимо проводить масштабную разъяснительную работу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что всего в столичном регионе привились от коронавирусной инфекции COVID-19 около 80% учителей, передает RT.
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