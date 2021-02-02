В российских школах появятся советники-воспитатели

Во всех российских регионах в 2022 году могут пройти конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

По его словам, в текущем году такой конкурс под названием «Навигаторы детства» уже реализуется в десяти пробных регионах страны. Ставки советников-воспитателей с 1 марта появятся в Брянской, Вологодской, Нижегородской, Калининградской, Омской, Тюменской Сахалинской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.

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Будущие воспитатели должны будут говорить с о школьниками на их языке, в том числе о политике.

Как сообщалось, большая часть протестующих, поддержавших несогласованную акцию в защиту Навального, - молодые и даже несовершеннолетние люди. На прошедшей неделе родители жаловались в Роскомнадзор, Генпрокуратруру и детскому омбудсмену на то, что школьников завалили призывами и рассылками с приглашением на митинг 23 января в соцсетях.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ОбразованиеДетиШкола
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