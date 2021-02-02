В российских школах появятся советники-воспитатели

Во всех российских регионах в 2022 году могут пройти конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

По его словам, в текущем году такой конкурс под названием «Навигаторы детства» уже реализуется в десяти пробных регионах страны. Ставки советников-воспитателей с 1 марта появятся в Брянской, Вологодской, Нижегородской, Калининградской, Омской, Тюменской Сахалинской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.