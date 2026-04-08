В российских школах появится предмет «Духовно-нравственная культура»

В российских школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура». Как пишет RT, об этом заявила заместитель министра просвещения Ольга Колударова.

На окружном совещании ведомства в Уральском федеральном округе она указала, что реализация предмета в образовательных учреждениях стартует в январе 2027 года после зимних каникул.

Замминистра добавила, что первыми изучать новую дисциплину будут учащиеся пятых классов - по 17 часов в неделю. Начиная с 1 сентября 2027 года данный предмет введут для шестых и седьмых классов.

Ранее Колударова заявила, что с 1 сентября 2026 года во всех детских садах России появится аналог «Разговоров о важном» - «Добрые игры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ШкольникиМинпросветОбразованиеШколы

Горячие новости

Все новости

партнеры