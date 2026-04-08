В российских школах появится предмет «Духовно-нравственная культура»
В российских школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура». Как пишет RT, об этом заявила заместитель министра просвещения Ольга Колударова.
На окружном совещании ведомства в Уральском федеральном округе она указала, что реализация предмета в образовательных учреждениях стартует в январе 2027 года после зимних каникул.
Замминистра добавила, что первыми изучать новую дисциплину будут учащиеся пятых классов - по 17 часов в неделю. Начиная с 1 сентября 2027 года данный предмет введут для шестых и седьмых классов.
Ранее Колударова заявила, что с 1 сентября 2026 года во всех детских садах России появится аналог «Разговоров о важном» - «Добрые игры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня
- Достоевский, Пушкин и Толстой: Какие исторические личности были лудоманами
- В Мурманской области опровергли сообщения об отставке губернатора Чибиса
- «Как на пластмассе»: Как безопасно открыть мотосезон
- Психолог раскрыла, как должны выглядеть «Добрые игры» в детских садах
- «Роскосмос» перенёс первый пуск ракеты «Старт-1М»
- Психиатр Шуров: На ставках нельзя заработать, это лишь эмоция
- «Либо захватим»: В Пентагоне призвали Иран передать США обогащенный уран
- Курица и золотые яйца: Почему глава Верховного суда заговорил о справедливости в мире