ФСИН опровергла информацию о побеге осужденных в Чувашии

Информация в СМИ о якобы побеге осуждённых в Чувашии не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

Как пишет RT, в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что в посёлке Ибреси шестеро заключённых якобы сбежали из спецвагона поезда «Томск — Адлер».

«Из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено», — отметили в ведомстве.

Ранее ФСИН опровергла информацию о якобы попытке суицида фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

