ФСИН опровергла информацию о побеге осужденных в Чувашии
Информация в СМИ о якобы побеге осуждённых в Чувашии не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.
Как пишет RT, в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что в посёлке Ибреси шестеро заключённых якобы сбежали из спецвагона поезда «Томск — Адлер».
«Из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено», — отметили в ведомстве.
Ранее ФСИН опровергла информацию о якобы попытке суицида фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
