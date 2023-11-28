В российских городах посуточная аренда на Новый год подорожала на 30%, сообщил генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов, передает ТАСС.

Пик бронирований жилья на Новый год приходится на конец ноября и декабрь, в среднем цены выросли на 15%, но в ряде регионов – до 30%.

Больше всего цены выросли в карельской Сортавале — там стоимость краткосрочной аренды на праздники достигла 9729 рублей. Дороже теперь и Сочи и Калининграде — цены на аренду жилья составили 5920 рублей и 4250 рублей за сутки под Новый год.