В российских городах посуточная аренда на Новый год подорожала на 30%
В российских городах посуточная аренда на Новый год подорожала на 30%, сообщил генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов, передает ТАСС.
Пик бронирований жилья на Новый год приходится на конец ноября и декабрь, в среднем цены выросли на 15%, но в ряде регионов – до 30%.
Больше всего цены выросли в карельской Сортавале — там стоимость краткосрочной аренды на праздники достигла 9729 рублей. Дороже теперь и Сочи и Калининграде — цены на аренду жилья составили 5920 рублей и 4250 рублей за сутки под Новый год.
Большинство россиян выбрали на Новый год отдых на российских горнолыжных курортах, а главным зарубежным направлением стали Объединенные Арабские Эмираты, заявил ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Подавляющая часть россиян, больше 85%, будут отдыхать на Новый год в своей стране. Направление номер один - это Красная Поляна и другие горнолыжные курорты: Приэльбрусье, Домбай, Архыз, Цейское ущелье, Ведучи. В азиатской части России в этом году мегапопулярны Шерегеш и Байкал. Как экскурсионное направление на первом месте по популярности - Санкт-Петербург. Сейчас из России нет прямых рейсов в Евросоюз, но скучающие по Европе люди могут найти все то же самое в Петербурге или в Калининграде, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бородин призвал не раздражать людей возвращением Орбакайте
- СМИ: Еврокомиссия утвердила проект санкций в отношении российских алмазов
- Орнелла Мути заявила, что уже десять лет носит одежду российского дизайнера
- В Финляндии выкупят здание бывшего генконсульства России
- В Москве учителя информатики отстранили от уроков из-за рисунка свастики на доске
- СМИ: Экс-бойфренда Волочковой нашли мертвым в СИЗО
- Оригинальную футболку SexPistols пытались украсть на выставке «Короля и Шута» в Петербурге
- Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска
- Московский суд заочно арестовал редактора SOTA Лойко
- Экономист Остапкович предупредил о подорожании гречки и масла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru