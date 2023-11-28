В российских городах посуточная аренда на Новый год подорожала на 30%

В российских городах посуточная аренда на Новый год подорожала на 30%, сообщил генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов, передает ТАСС.

Пик бронирований жилья на Новый год приходится на конец ноября и декабрь, в среднем цены выросли на 15%, но в ряде регионов – до 30%.

Больше всего цены выросли в карельской Сортавале — там стоимость краткосрочной аренды на праздники достигла 9729 рублей. Дороже теперь и Сочи и Калининграде — цены на аренду жилья составили 5920 рублей и 4250 рублей за сутки под Новый год.

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Большинство россиян выбрали на Новый год отдых на российских горнолыжных курортах, а главным зарубежным направлением стали Объединенные Арабские Эмираты, заявил ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Подавляющая часть россиян, больше 85%, будут отдыхать на Новый год в своей стране. Направление номер один - это Красная Поляна и другие горнолыжные курорты: Приэльбрусье, Домбай, Архыз, Цейское ущелье, Ведучи. В азиатской части России в этом году мегапопулярны Шерегеш и Байкал. Как экскурсионное направление на первом месте по популярности - Санкт-Петербург. Сейчас из России нет прямых рейсов в Евросоюз, но скучающие по Европе люди могут найти все то же самое в Петербурге или в Калининграде, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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