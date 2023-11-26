Минсельхоз исключил значительный рост цен на продукты к Новому году
Значительного роста цен на продукты в преддверии новогодних праздников не будет, заявила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.
В ведомстве напомнили, что цены на продукты традиционно растут к Новому году. Однако значительного повышения не ожидается, подчеркнули в Минсельхозе.
В министерстве прокомментировали сообщения в СМИ о росте цен на говядину к новогодним праздникам. По информации Минсельхоза, производство крупного рогатого скота на убой растет хорошими темпами, пишет РИА Новости.
Как сообщала «Парламентская газета», цены на говядину к Новому году вырастут на 7-10%. Причиной названо сокращение поголовья скота, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru