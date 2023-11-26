Минсельхоз исключил значительный рост цен на продукты к Новому году

В ведомстве напомнили, что цены на продукты традиционно растут к Новому году. Однако значительного повышения не ожидается, подчеркнули в Минсельхозе.

В министерстве прокомментировали сообщения в СМИ о росте цен на говядину к новогодним праздникам. По информации Минсельхоза, производство крупного рогатого скота на убой растет хорошими темпами, пишет РИА Новости.

Как сообщала «Парламентская газета», цены на говядину к Новому году вырастут на 7-10%. Причиной названо сокращение поголовья скота, отмечает «Радиоточка НСН».

