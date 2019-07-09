В российских бургерах нашли антибиотики
Специалисты Роскачества протестировали самые популярные бургеры в 11 сетевых ресторанах страны на содержание антибиотиков в мясе котлет. Результаты исследования размещены на сайте организации, сообщает RT.
Почти во всех образцах были обнаружены следы антибиотиков, пишет РИА ФАН. При этом их количество не превысило норму технических регламентов. По словам специалистов Роскачества, это свидетельствует о высоком качестве закупаемого сырья.
Эксперты также оценили фактическую калорийность каждого бургера. Самым калорийным стал бургер «Классика» из Black Star Burger – в нем содержится 748 ккал, подсчитали в Роскачестве. Наименее калорийным стал «Шефбургер» из KFC, содержащий всего 425 ккал, передает РЕН ТВ.
Ранее НСН сообщала, что жительницa Калифорнии Молли Скалер в пятый рaз подряд одержaлa победу в ежегодном конкурсе по скоростному поедaнию бургеров, зa десять минут съев рекордные 32 булочки с котлетой.
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