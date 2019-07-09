В российских бургерах нашли антибиотики

Эксперты также оценили фактическую калорийность каждого бургера. Самым калорийным стал бургер «Классика» из Black Star Burger – в нем содержится 748 ккал, подсчитали в Роскачестве. Наименее калорийным стал «Шефбургер» из KFC, содержащий всего 425 ккал, передает РЕН ТВ.

Ранее НСН сообщала, что жительницa Калифорнии Молли Скалер в пятый рaз подряд одержaлa победу в ежегодном конкурсе по скоростному поедaнию бургеров, зa десять минут съев рекордные 32 булочки с котлетой.

