В российских аэропортах внедрят регистрацию по единой биометрической системе
Регистрацию пассажиров через единую биометрическую систему внедрят в нескольких российских аэропортах в следующем году. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передает РИА Новости.
По его словам, на данный момент вопрос прорабатывается с аэропортами, необходимо будет установить оборудование, датчики и считыватели.
Ранее министр отмечал, что регистрация пассажиров без паспорта позволит разгрузить большие хабы и ускорит посадку на рейсы.
Малые аэропорты должны быть избавлены от избыточных требований в работе, так как для многих населенных пунктов в удаленных местах авиаперелет является единственным способом связаться с «большой землей». Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическому развитию Дальнего Востока.
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