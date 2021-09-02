В российских аэропортах внедрят регистрацию по единой биометрической системе

Регистрацию пассажиров через единую биометрическую систему внедрят в нескольких российских аэропортах в следующем году. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент вопрос прорабатывается с аэропортами, необходимо будет установить оборудование, датчики и считыватели.

Ранее министр отмечал, что регистрация пассажиров без паспорта позволит разгрузить большие хабы и ускорит посадку на рейсы.

Малые аэропорты должны быть избавлены от избыточных требований в работе, так как для многих населенных пунктов в удаленных местах авиаперелет является единственным способом связаться с «большой землей». Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическому развитию Дальнего Востока.

