Путин: Малые аэропорты надо избавить от избыточных требований в работе

Малые аэропорты должны быть избавлены от избыточных требований в работе, так как для многих населенных пунктов в удаленных местах авиаперелет является единственным способом связаться с «большой землей». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическому развитию Дальнего Востока, передает ТАСС.

По его словам, малые аэропорты зачастую выполняют те же требования, что и крупные – по защите и безопасности инфраструктуры, наличию специальных групп быстрого реагирования и так далее.

Глава государства отметил, что избыточных обременительных требований быть не должно, но избавляться от них нужно не в ущерб безопасности.

Ранее Путин призвал развивать морские перевозки и рыболовный флот. Президент заявил, что в число приоритетных направлений морской деятельности в России входят развитие пассажирских и грузовых перевозок, научные морские исследования и развитие рыболовного флота.

