В российские школы вернут черчение

Президент России Владимир Путин поручил ввести в следующем году в школах черчение. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Дело не в черчении: Вассерман раскритиковал российскую школьную программу

Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 августа текущего года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о преподавании черчения в профильных классах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Яков Глинский
ТЕГИ:УченикиШколы

Горячие новости

Все новости

партнеры