В России живодерам начали давать тюремные сроки
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что в России ужесточают ответственность за жестокое обращение с животными, сообщает Газета.Ru.
Он указал, что живодерам дают реальные тюремные сроки и напомнил об инциденте в Очаково-Матвеевском, где москвичка выкинула щенка с балкона.
По его словам, животное погибло, поэтому «должно быть возбуждено уголовное дело».
«Это жестокое обращение с животными: часть 1 статьи 245 Уголовного кодекса. Это до трёх лет лишения свободы, с точки зрения квалификации, никаких сомнений нет», — подчеркнул депутат.
Парламентарий добавил, что обязательно проконтролирует, чтобы силовые органы отреагировали на преступление.
Ранее Бурматов заявил «Радиоточке НСН», что всех граждан, которые распространяют кадры жестокого обращения с животными с целью пропаганды, необходимо привлекать к ответственности.
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