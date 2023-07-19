В России живодерам начали давать тюремные сроки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что в России ужесточают ответственность за жестокое обращение с животными, сообщает Газета.Ru.

В Бурятии будут усыплять бродячих собак

Он указал, что живодерам дают реальные тюремные сроки и напомнил об инциденте в Очаково-Матвеевском, где москвичка выкинула щенка с балкона.

По его словам, животное погибло, поэтому «должно быть возбуждено уголовное дело».

«Это жестокое обращение с животными: часть 1 статьи 245 Уголовного кодекса. Это до трёх лет лишения свободы, с точки зрения квалификации, никаких сомнений нет», — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что обязательно проконтролирует, чтобы силовые органы отреагировали на преступление.

Ранее Бурматов заявил «Радиоточке НСН», что всех граждан, которые распространяют кадры жестокого обращения с животными с целью пропаганды, необходимо привлекать к ответственности.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеДомашние ЖивотныеЖестокое Обращение С Животными

Горячие новости

Все новости

партнеры