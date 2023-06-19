«Родители заставляют»: В России объяснили интерес к изучению восточных языков

«Если смещение и будет происходить, то этой тенденции не надо потакать. Все основные европейские языки изучать надо и абсолютно необходимо. Если переключаться на восточные языки… То, во-первых, не получится, а во-вторых не нужно. Любая однобокость будет вредить. То, что сейчас есть большое количество репетиторов по восточным языкам, которые набирают учеников, это правда. Но они не всегда имеют соответствующую квалификацию или не всегда дают надежную информацию», - сказал Ивченко.

По его словам, увеличение интереса к восточным языкам если и происходит, то точно не среди детей. Ивченко отметил, что детей к изучению восточных языков склоняют родители.

«Когда большая часть студентов приходит, то не они сами проявляют свой интерес. К большому сожалению, школа в большей части случаев не формирует у детей интерес и способность выбрать что-то. Поэтому если и происходит увеличение интереса, то это интерес их родителей, а не их самих. Это не свидетельствует о росте интереса самих детей. При этом не было явного снижения интереса к остальным языкам. Допустим, люди вдруг решили не учить изучаемый всеми английский язык... Это было бы глупо», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что обязательное изучение английского языка пора исключить из школьной программы. По его словам, нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России, сообщает «Радиоточка НСН».

