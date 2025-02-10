В России завершился культурный марафон, объединивший почти 500 тысяч школьников

Организованный Минпросвещения, Минкультуры и компанией «Яндекс» «Культурный марафон» завершился в России. Он проходил с июня по декабрь 2024 года и закончился интерактивным тестом от «Яндекса». В мероприятии участвовали 493 000 человек — больше всего участников представляли Ставропольский край, Белгородскую область и Подмосковье.

«Культурный марафон» в 2024 году посвятили русской классической культуре. Через призму современных технологий участники смогли по-новому взглянуть на известные произведения. Программа марафона включала в себя творческие задания по изобразительному искусству, музыке и литературе, мастер-классы и викторины.

Статс-секретарь — замглавы Минкульта Жанна Алексеева назвала символичным старт марафона в день рождения Александра Пушкина (6 июня). По ее словам, цель мероприятия — увлечь участников, познакомить их с культурным достоянием, вдохновить на творческие поиски и размышления и сделать их учебу интереснее.

В свою очередь первый замминистра просвещения России Александр Бугаев отметил, что культурное развитие молодых людей является важнейшим аспектом будущего России, а задача старшего поколения — передать молодежи культурный код. «Культурный марафон» может объединить современные технологии и традиции, открываю школьникам доступ к осмыслению и изучению культурных ценностей.

Сервисы «Яндекса» также подготовили тематические спецпроекты. «Яндекс Книги» опубликовали видеолекции современных литераторов с советами для начинающих авторов, «Кинопоиск» подготовил викторины по русскому искусству и литературе, а в сервисе «Яндекс Музыка» появился плейлист с произведениями русских классиков.

По словам руководителя «Яндекс Образования» Дарьи Козловой, тема прошедшего марафона, объединяющая современность и классику, показалась особенно интересной. Его авторы постарались продемонстрировать тесную связь современных технологий и классического искусства, подчеркнула она.

Итоги марафона были подведены в январе 2025 года. Все прошедшие финальный тест участники получили памятные грамоты. Кроме того, случайным образом выбранные участники получили свыше 5 000 подписок «Яндекс Плюс» и 50 «Яндекс Станций Лайт».

