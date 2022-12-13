В России завершилась прививочная кампания от гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила о завершении в России прививочной кампании от гриппа.
По её словам, делать прививку в настоящее время уже позно.
«Сейчас прививаться уже поздно и не нужно. Мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена», - сказала она.
Ранее Попова заявила, что обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряжённая, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru