В России завершилась прививочная кампания от гриппа

По её словам, делать прививку в настоящее время уже позно.

«Сейчас прививаться уже поздно и не нужно. Мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена», - сказала она.

Ранее Попова заявила, что обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряжённая, сообщает RT.