В России завершилась прививочная кампания от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила о завершении в России прививочной кампании от гриппа.

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По её словам, делать прививку в настоящее время уже позно.

«Сейчас прививаться уже поздно и не нужно. Мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена», - сказала она.

Ранее Попова заявила, что обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряжённая, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:РоссияПрививкаРоспотребнадзорАнна ПоповаГрипп
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