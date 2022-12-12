Песков заявил, что в Кремле многие болеют гриппом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле все принимают необходимые меры предосторожности, чтобы не заразиться гриппом, сообщает РИА Новости.

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По его словам, многие сотрудники администрации президента сделали прививки, продолжает действовать масочный режим.

«Грипп у нас приходит не первый раз. Это обычный процесс. Но болеет много людей, действительно. И у нас на работе много болеет», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряжённая, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолезньГриппКремльДмитрий Песков
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