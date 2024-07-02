В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы

В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

Препарат применяют для радионуклидной терапии у пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей.

Испытания подтвердили эффективность препарата, а специалисты назвали разработку инновационным методом лечения.

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К середине следующего года в России планируют начать исследование вакцины от рака с участием онкобольных, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

США по своей инициативе остановили исследования новой терапии рака в России. Об этом сообщил главный внештатный специалист онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

Как отметил ученый, решение американской стороны в целом никак не сказалось на пациентах: в исследования входил очень ограниченный круг людей. По словам Каприна, происходящее дало мощный импульс российской фундаментальной науке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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