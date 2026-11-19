Правительство России включило в перечень стратегически значимых лекарственных средств таргетный препарат для лечения рака печени и щитовидной железы, выпускаемый резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» — компанией «ОнкоТаргет», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам заммэра, выпуск медикамента организован в рамках столичного фармацевтического кластера, который формируется по поручению градоначальника Сергея Собянина. Сегодня там работают уже десять высокотехнологичных производств.

«В их числе — препарат для лечения рака печени и щитовидной железы, который включен Правительством России в перечень стратегически значимых лекарственных средств. Производство — от синтеза субстанции до выпуска готовой лекарственной формы — полностью локализовано в столице», – отметил Ликсутов.

Таргетный препарат воздействует непосредственно на опухолевые клетки, блокируя их рост и продлевая жизнь пациентов. Проведенные исследования биоэквивалентности подтвердили, что отечественное лекарство полностью соответствует оригинальному средству по профилю безопасности и эффективности. Производственный процесс сертифицирован по стандартам GMP.

В самой «ОнкоТаргет» отметили, что отечественный аналог позволяет снизить затраты, сохраняя высокое качество терапии, и обеспечивать пациентов бесплатными препаратами по госпрограммам. Благодаря налоговым преференциям ОЭЗ компания инвестирует в R&D-центр. В 2025 году онкологическими препаратами предприятия обеспечены свыше 40 тысяч пациентов в регионах России

В столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики добавили, что Москва развивает промышленную инфраструктуру для высокотехнологичных предприятий, помогая компаниям наращивать выпуск продукции и запускать инновации. Это, в свою очередь, способствует реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

