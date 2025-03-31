В России зарегистрировали первую отечественную вакцину от ВПЧ

Отмечается, что в 2026 году планируют также применять для профилактики заболеваний у детей.

А в конце 2025 года в России планируется провести испытания вакцин против рака груди, почек и поджелудочной железы, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

Ранее гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил в пресс-центре НСН, что больше всего площадок по производству фармацевтической продукции находятся в Москве и Подмосковье, крупные заводы также открыты в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

