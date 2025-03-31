В России зарегистрировали первую отечественную вакцину от ВПЧ

Российская фармацевтическая компания «Нанолек» получила регистрационное удостоверение на вакцину «Цегардекс» для профилактики папилломавирусной инфекции (ВПЧ), сообщает Forbes. Это первая отечественная вакцина такого типа.

Вакцина защищает от четырех типов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки, подобно вакцине «Гардасил» от американской компании MSD.

Вакцину против колоректального рака начнут применять в России в 2025 году

Отмечается, что в 2026 году планируют также применять для профилактики заболеваний у детей.

А в конце 2025 года в России планируется провести испытания вакцин против рака груди, почек и поджелудочной железы, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

Ранее гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил в пресс-центре НСН, что больше всего площадок по производству фармацевтической продукции находятся в Москве и Подмосковье, крупные заводы также открыты в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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