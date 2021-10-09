В России зарегистрировали новый антирекорд погибших от COVID-19 - 968 умерших
Новый антирекорд по числу смертей из-за последствий коронавируса зарегистрирован в России. За прошедшие сутки скончались 968 человек. Всего с начала пандемии погибли 215 453 россиян, информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За минувшие сутки в стране зарегистрировали 29 362 новых случая коронавируса. Новые случаи фиксируются во всех 85 регионах России.
«Из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни», - отмечают в оперативном штабе.
За сутки в стране полностью выздоровели 21 049 человек, с начала пандемии - 6 840 845.
Маски, QR-коды и локдауны не спасут от новых волн COVID-19: единственный эффективный способ борьбы с коронавирусом – введение обязательной вакцинации, заявил «Радиоточке НСН» теледоктор Александр Мясников.
«Когда надо было показать деятельность, были маски, локдауны и так далее. Но обычные маски ни от чего не предохраняют, QR-код ничего не дает, потому что даже у вакцинированных с QR-кодом может не быть антител, либо вообще, либо еще просто не успели развиться. Сейчас уже все всё поняли, и единственное, что остается, чтобы снизить смертность – это вакцинация. Если бы ввели обязательную для всех групп риска, я не беру детей, беременных – там только по показаниям, как я считаю, это бы помогло», - уверен врач.
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215 тыс.+1 904 / сут.
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6,8 млн+41 615 / сут.
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