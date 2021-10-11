В России зарегистрировали 29 409 случаев коронавируса за сутки

В России подтвердили 29 409 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Число выявленных новых случаев инфекции стало максимальным с начала года. Накануне стало известно о 28 647 заболевших, напоминает RT.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 7 804 774 случая коронавируса.

При этом за сутки медики выписали 15 460 COVID-больных, всего в РФ выздоровели 6 873 579 пациентов с коронавирусом.

Кроме того, за 24 часа было зарегистрировано 957 летальных исходов. С начала пандемии врачи подтвердили 217 372 смерти от коронавируса.

Между тем Роспотребнадзор сообщил о росте случаев обнаружения грибковых инфекций в отделениях реанимации COVID-стационаров. В ведомстве подчеркнули, что в условиях пандемии необходимо выявлять микозы и кандидозы на ранней стадии, пишет «Свободная пресса».

