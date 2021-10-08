В России зарегистрировали 27 246 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в России подтвердили 27 246 новых заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне в стране подтвердили 27 550 новых случаев коронавируса, напоминает «Свободная пресса». Этот показатель стал максимальным с 31 декабря прошлого года.

По данным оперштаба, за 24 часа в РФ 20 566 человек вылечились от COVID-19. При этом за сутки было зафиксировано 936 летальных исходов.

С начала пандемии медики подтвердили 7 717 356 случаев заражения, 6 819 796 пациентов выздоровели, 214 485 человек скончались.

