В России зарегистрировали 27 246 случаев COVID-19 за сутки
За сутки в России подтвердили 27 246 новых заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране подтвердили 27 550 новых случаев коронавируса, напоминает «Свободная пресса». Этот показатель стал максимальным с 31 декабря прошлого года.
По данным оперштаба, за 24 часа в РФ 20 566 человек вылечились от COVID-19. При этом за сутки было зафиксировано 936 летальных исходов.
С начала пандемии медики подтвердили 7 717 356 случаев заражения, 6 819 796 пациентов выздоровели, 214 485 человек скончались.
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Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru