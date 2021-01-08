В России зарегистрировали 23 652 новых случаев COVID-19
За последние сутки число новых случаев коронавируса в России выросло на 23 652 человек, следует из данных оперативного штаба по контролю и мониторингу COVID-19.
Общее число заражений с начала пандемии составило 3 355 794 человек. Также сообщается, что за последние сутки погибли 454 пациентов с COVID-19.
Москва лидирует по количеству новых случаев – 5027 человек, на втором месте Санкт-Петербург, где за последние сутки выявили 3017 новых случаев.
При этом общий темп прироста заболеваемости составляет 0,7%.
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Заразились
3,4 млн+23 652 / сут.
Умерли
60 911+454 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+21 677 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru