В России зарегистрировали 18 024 случая COVID-19 за сутки
За сутки в России подтвердили 18 024 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране зафиксировали 17 425 случаев заболевания.
Наибольшее число пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Санкт-Петербурге (1430), Москве (1269) и Подмосковье (673), отмечает «Свободная пресса».
С начала пандемии в России подтвердили 7 065 904 случая заражения коронавирусом.
При этом за минувшие 24 часа от инфекции вылечились 18 262 человека, общее число выздоровевших достигло 6 320 512.
Кроме того, за последние сутки медики подтвердили 797 смертей от COVID-19. С начала пандемии в России зарегистрировали 189 582 летальных исхода.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- Путин выступит в Москве на мероприятии ко Дню города
- Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений
- Число пострадавших от взрыва в Ногинске выросло до 14
- «Яндекс» запустит тестирование беспилотного такси в Москве
- Памфилова: СМИ-иноагентам разрешат работать на выборах
- «Карпин справился». Почетный президент РФС оценил игру сборной в сентябрьских матчах
- Кудрин заявил, что пандемийный кризис не закончился
- Мишустин сообщил о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса
- Депутат Рады заявил о рекордном падении рождаемости на Украине
- В России зарегистрировали 18 024 случая COVID-19 за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru