В России зарегистрировали 18 024 случая COVID-19 за сутки

За сутки в России подтвердили 18 024 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне в стране зафиксировали 17 425 случаев заболевания.

Наибольшее число пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Санкт-Петербурге (1430), Москве (1269) и Подмосковье (673), отмечает «Свободная пресса».

С начала пандемии в России подтвердили 7 065 904 случая заражения коронавирусом.

При этом за минувшие 24 часа от инфекции вылечились 18 262 человека, общее число выздоровевших достигло 6 320 512.

Кроме того, за последние сутки медики подтвердили 797 смертей от COVID-19. С начала пандемии в России зарегистрировали 189 582 летальных исхода.

