В России заработала новая схема диспансеризации

В России вступил в силу обновленный порядок проведения профосмотров и диспансеризации. Как отмечает «Российская газета», с 6 мая жители нашей страны старше 40 лет смогут проходить обследование каждый год. Кроме того, им будут проводить скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.

В тоже время для россиян в возрасте от 18 до 39 лет прежняя периодичность прохождения профилактических медосмотров сохранится: раз в три года. Также документ поясняет, что все обследования останутся бесплатными и добровольными, подчеркивают argumenti.ru.