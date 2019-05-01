В России заработала новая схема диспансеризации
В России вступил в силу обновленный порядок проведения профосмотров и диспансеризации. Как отмечает «Российская газета», с 6 мая жители нашей страны старше 40 лет смогут проходить обследование каждый год. Кроме того, им будут проводить скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.
В тоже время для россиян в возрасте от 18 до 39 лет прежняя периодичность прохождения профилактических медосмотров сохранится: раз в три года. Также документ поясняет, что все обследования останутся бесплатными и добровольными, подчеркивают argumenti.ru.
Как напоминает Ura.ru, ранее глава Мнздрава Вероника Скворцова отметила, что профилактические осмотры должны проходить «и по вечерам, и в субботние дни». Она подчеркнула, что региональные минздравы на своих сайтах должны перечислить организации, которые занимаются предоставлением данных услуг.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко напомнил в интервью НСН о том, что новый порядок организации профосмотров и диспансеризации основан на прошлогоднем опыте столицы, когда москвичи проходили обследования вечерами в будние дни и на выходных.
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