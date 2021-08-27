Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве

Мэр столицы Сергея Собянин заявил о готовности городских властей оказывать поддержку в реализации проектов креативной индустрии. Соответствующее заявление он сделал на встрече с представителями творческих индустрий в рамках посещения «Российской креативной недели», которая проходит с 26 по 29 августа в Парке Горького.

По словам Собянина, город имеет очень много территорий, промышленных полузаброшенных территорий, где можно реализовать что-то интересное для горожан. Он отметил, что для получения поддержки властей можно подать соответствующую заявку.

По словам мэра, Москва задает мировые тренды.



«Сейчас у нас велосипедных прокатных станций больше, чем у Парижа. Арендных машин, каршеринга - больше всех в мире. Московский транспорт занимает одно из первых мест в мире. Общественные пространства, их количество и качество - одно из первых мест в мире. Наши театры по своему состоянию, как и огромному количеству людей, которые приходят, - тоже одни из лучших в мире. Сейчас кино, вы говорите, начало заявлять о себе, дизайн. Это очень важное направление развития города. Поэтому очень важна инфраструктура, но синергия с человеческим капиталом, как сейчас принято говорить, дает развитие экономики», - отметил Собянин.

