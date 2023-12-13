В России запустят субсидирование ипотеки под 1% на строительство частных домов

В России могут запустить субсидирование льготной ипотеки под 1% на домокомплекты в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с эскроу. Инициативу планируют распространить на подрядные организации, которые будут наделены теми же полномочиями, что и застройщики, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в эфире телеканала «Россия-1». В ближайшее время соответствующий законопроект может быть принят Госдумой. По словам замминистра, в следующем году инициативу распространят на большинство регионов страны.

В конце ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий механизм счетов эскроу на сегмент ИЖС. Инициатива, в частности, устанавливает право подрядчика заключить договор строительного подряда ИЖС с физическим лицом, денежные средства которого размещаются на счетах эскроу.

Ранее стало известно, что осенью этого года объем выдачи ипотечных кредитов на строительство частного дома вырос в 2-3 раза. Среди причин такого увеличенного спроса эксперты выделяют распространение льготных ипотечных программ на рынок ИЖС.



