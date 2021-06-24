В России запустят системы распознавания силуэтов людей
СМИ анонсировали предстоящий запуск системы распознавания силуэтов людей. По данным ТАСС, она также определяет лица граждан и очертания машин. Об этом рассказал агентству гендиректор компании-разработчика Ntechlab Андрей Теленков. Он считает, что разработка может «отслеживать траекторию человека», устанавливать их количество, учитывает походку, рост и позволяет искать граждан по мелким деталям внешности, например, очкам, кепке или усам.
Система уже работает в пяти регионах России, а также за рубежом. Заказчиком разработки стало министерство внутренних дел России.
Ранее СМИ сообщили о новой системе слежения, которая будет установлена в московском метро.
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