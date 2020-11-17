Дети от 3 до 7 лет получат дополнительные выплаты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 61,8 миллиарда рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Общая сумма средств резервного фонда на эти выплаты в нынешнем году превысит 123 миллиарда рублей, передает RT.

Выделение дополнительных средств связано с увеличением числа детей, чьи родители имеют право на выплату. В России свыше 4,2 миллиона человек.

Кабмин выделит нуждающимся семьям с детьми ещё 62 млрд рублей

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. На них могут претендовать семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка, что в среднем составляет 5,5 тысяч рублей в месяц.

Ранее Ura.ru сообщило, что в России могут вернуть выплаты семьям с детьми, какие были весной, в случае ухудшения эпидемиологической и экономической ситуаций. При этом платить будут не всем, а только тем, кто нуждается в помощи. Об этом рассказали зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:ДетиМихаил Мишустин
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