Дети от 3 до 7 лет получат дополнительные выплаты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 61,8 миллиарда рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Общая сумма средств резервного фонда на эти выплаты в нынешнем году превысит 123 миллиарда рублей, передает RT.

Выделение дополнительных средств связано с увеличением числа детей, чьи родители имеют право на выплату. В России свыше 4,2 миллиона человек.