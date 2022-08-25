В России запустили новый этап программы туристического кешбэка
Ростуризм запустил осеннее окно продаж туров по программе туристического кешбэка. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу федерального агентства.
«Сегодня стартовал осенний этап продаж по программе туристического кешбэка. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации», — отмечается в сообщении.
В очередной этап продаж туров включили повышенный кешбэк (до 40 тысяч рублей) на участвующие в программе отели и санатории Дальнего Востока, пишет РИА ФАН.
Ростуризм допустил, что из-за высокого спроса продажи туров с кешбэком могут завершиться досрочно.
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